Triathlet Pauger will bei „Blitz-Trip“ in Top-15

Selbst drei Übernachtungen, die jetzt geplant sind, gibts nicht für einen Pappenstiel: Um die Kosten dafür durchs Preisgeld am Sonntag wieder hereinzulaufen, müsste Pauger in die Top-10 kommen. Was nur mit einem perfekten Rennen möglich wäre. „Hätte ich bei der EM zuletzt nicht gleich am Start des Schwimmens Probleme gehabt, wäre ich Achter oder Neunter geworden“, weiß der Heeressportler, der bei dem extrem stark besetzten Event in Bergen aber auch mit einem Top-15 zufrieden wäre.