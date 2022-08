Ungarn: Abgesagtes Feuerwerk wird nachgeholt

Minister spricht von mehreren Missständen

Der zuständige Minister, Laszlo Palkovics, hat übrigens in einer Stellungnahme gegenüber dem Online-Portal mandiner.hu bestritten, dass das Köpferollen an der Spitze der Wetterbehörde mit dem Feuerwerk in Zusammenhang stehe. Palkovics erklärte am Mittwoch, dass es mehrere Missstände in der Organisation gegeben habe. Die Regierung werde sich allerdings „auch in Zukunft nicht in die Arbeit der OMSZ einmischen“, versicherte der Minister für Technologie und Industrie. Nachsatz: „Wir haben ausgezeichnete Meteorologen.“