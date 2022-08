Kein Gewitter: Ungarns Chef-Meteorologin gefeuert

Eine falsche Wetterprognose hat der Leiterin des ungarischen Wetteramtes und ihren Stellvertreter den Job gekostet. Die beiden sind mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Der Minister für Technologie und Industrie, Laszlo Palkovics, gab keine Gründe für das Vorgehen an. Oppositionsmedien vermuten jedoch, dass das Köpferollen mit dem abgesagten traditionellen Feuerwerk zum Nationalfeiertag am 20. August in Budapest zusammenhängt.