Gewinnspiel: Spaß für Kinder im Circus Dimitri

Zirkusdirektor Dimitri und der liebenswürdige Clown Leon führen durch das zauberhafte Programm und erobern die Herzen des kleinen und großen Publikums im Sturm. Dieses Erlebnis will nun der Kiwanisclub Klagenfurt Carinthia 150 glücklichen Menschen näher bringen - sie laden zu einer Sondervorstellung am Samstag, dem 27. August, um 11 Uhr in die Parkanlage des Diözesanhauses in Klagenfurt am Lendkanal ein (Details dazu am Ende des Artikels).