Junger Mann sprang in Comer See und ertrank

Der Mann war zusammen mit einigen jungen Menschen, die er erst vor wenigen Tagen in Venedig kennengelernt hatte, nach Como in Italien gereist. Dort hatte die Gruppe am Montag gemeinsam eine Bootsfahrt auf dem See unternommen. Am Steg des Jachthafens der Ortschaft Torno sprang der um die 20-Jährige in den See und kam nicht wieder hoch. Kameras am Eingang filmten den Moment des Sprungs.