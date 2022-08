Nach Dürre vierte Leiche in US-Stausee gefunden

Am Samstag wurden Aufseher der Lake Mead National Recreation Area alarmiert, dass Teile eines Skeletts an das Ufer des Sees am Swim Beach angeschwemmt worden waren. Kein Einzelfall - im Mai wurden bereits ein Körper in einem Fass entdeckt - bei einer Untersuchung der stark verwesten Leiche wurde eine Schussverletzung festgestellt. Aufgrund des Zustands der Überreste fiel es schwer, ausreichendes Erbmaterial zur Identifizierung zu gewinnen. Die Polizei nimmt an, dass das Opfer in den 70er- oder 80er-Jahren verstorben war.