Drei Badegäste retteten Mann (36) vor Ertrinken

Der 36-jährige Einheimische war am Samstag bei der Ager in Schörfling am Attersee baden. Gegen 18 Uhr wollte er ins Wasser gehen, wobei ihm laut eigenen Angaben beim Einstieg schwarz vor Augen wurde. Er kippte nach vorne, verletzte sich am Kopf und fiel kopfüber ins Wasser.