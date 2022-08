Diese Aliens machen der Kärntner Natur zu schaffen

Dienstagfrüh am Lendkanal in Klagenfurt: Es regnet leicht, doch die beiden Ranger Julia und Florian sind gut drauf. Ihre Aufgabe ist es, Interessierte durch das Naturschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg zu führen und sie vor allem mit der heimischen Tier- und Pflanzenwelt vertraut zu machen. Und mit jenen Aliens, die hier eigentlich nichts verloren haben, aber dennoch überall zu finden sind. Neophyten, also Pflanzen, die sich durch den Menschen unaufhaltsam in fremden Gebieten ansiedeln.