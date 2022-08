TV-Sender zeigt Satire-Musical über Prinz Andrew

Das Skandal-Interview des 62-Jährigen diente dem Team um Komiker Kieran Hodgson nun zum statirischen TV-Musical „Prince Andrew: The Muscial“. Dieses soll im Rahmen der 40-jährigen Jubiläumsreihe des Senders Channel 4, „Truth or Dare“, ausgestrahlt werden. Das desaströse Interview des Duke of York soll dafür „neu inszeniert“ werden, hieß es in britischen Medien.