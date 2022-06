William und Charles verhindern Auftritt von Andrew

Royaler Familienrat

Wenige Stunden vor Beginn der „Garter“-Veranstaltung hieß es von einer Sprecherin des Palasts, Andrew würde nicht an den öffentlichen Teilen derselben teilnehmen. „Der Herzog von York wird zwar an der Ordensverleihung und am Mittagessen teilnehmen, jedoch nicht an der Prozession oder am Gottesdienst“, hieß es in einer Mitteilung. Dies sei eine persönliche Entscheidung nach Beratungen mit der Familie.