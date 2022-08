Ein unwürdiges Schauspiel

Fünfzig Jahre nach den durch das Attentat vom 5. September 1972 jäh unterbrochenen „heiteren Spielen“ in München stand die bayerische Landeshauptstadt mit der Austragung der „European Championships“ zuletzt wieder im Mittelpunkt des Medieninteresses und viele Sportler:innen haben in Interviews das bestätigt, was auch die Fernsehbilder gezeigt haben: Viele Menschen in heiterer Stimmung, die an unterschiedlichsten Schauplätzen die Athlet:innen feiern. Die Nutzung von Sportstätten, die ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben und der wirklich schöne Olympiapark als großer Treffpunkt für alle Sportbegeisterten zeigen zudem, dass bereits bei der Planung der Spiele im Sinne von Nachhaltigkeit gedacht worden ist, auch wenn der Begriff seinerzeit mit Sicherheit noch nicht in aller Munde war wie heute.