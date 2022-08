Gekentert! Dennoch strahlt Donner über U 24-Bronze

Die Klagenfurterin Rosa Donner (19) holte bei der Junioren-WM der 470er-Segler am Plattensee in Ungarn WM-Bronze in der U 24-Klasse. Am Tag davor hatte sie bereits über U 21-Gold gejubelt. Damit gab‘s ein deutliches Signal Richtung Topteam Lara Vadlau/Luki Mähr.