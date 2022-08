Bessere Bezahlung soll Personalmangel lindern

Etwa 10.000 handwerkliche Mitarbeiter im Landesdienst, in den Städten und Gemeinden sowie in den Spitälern werden ab Jahreswechsel von höherer Entlohnung und anderen Attraktionen (etwa Anrechnung von Vordienstzeiten in gewissen Bereichen) profitieren. „Die Gesamtkosten dafür betragen etwa 30 Millionen Euro jährlich“, erklärt LH Thomas Stelzer (ÖVP) und betont: „Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Pflegepaket war es unser gemeinsames Ziel, die handwerklichen Berufe attraktiver zu machen. Damit soll es auch gelingen, die dringend benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen.“