Personalmangel hat jetzt auch Linienbusse erfasst

I woat auf an Bus, oba er kummt net, kummt net“ – das könnten sich manche Passagiere der Linie Rohrbach – Linz in Abwandlung des Pop-Klassikers gedacht haben, die zuletzt mehrfach vergeblich auf Busse des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) gewartet haben. Denn der allgemeine Personalmangel hat auch den Linienverkehr erfasst, wie Sprecher Klaus Wimmer auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Und ein Ende der Misere ist laut Brief des Kundenservice an verärgerte Fahrgäste nicht in Sicht.