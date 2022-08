Ukraine erwartet von Moskau „besonders Bösartiges“

Der Nationalfeiertag am 24. August markiert auch den Beginn des russischen Angriffskrieges vor einem halben Jahr. „Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Russland nächste Woche versuchen könnte, etwas besonders Abscheuliches und besonders Gewalttätiges zu tun. Das ist unser Feind. Aber Russland hat in diesen sechs Monaten jede Woche etwas Abscheuliches und Gewalttätiges getan, ständig“, so Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht auf Sonntag.