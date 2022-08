Ehemalige Bundesheer-Kanonen jetzt in der Ukraine

Wie der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov am Dienstag bekannt gab, sind in den vergangenen Wochen „sechs weitere“ M109-Haubitzen aus dem Nachbarland Lettland geliefert worden. „Sie zeigen bereits Resultate am Schlachtfeld“, so der Minister, der sich für die Unterstützung aus dem baltischen Staat bedankte - der wiederum seine Kanonen aus Österreich bezogen hat.