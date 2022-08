„Um mich musste sich keiner Sorgen machen“

Schneider:Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb Ihre Person so polarisiert hat?

Gorbach: Ich glaube, das hängt mit zweierlei zusammen. Einerseits mit dem frühen Erfolg in meiner politischen Karriere, den ich nun mal hatte, andererseits mit dem losen Mundwerk, das ich auch immer hatte. Selbst parteiintern bekam ich oft zu hören: Hubsi, du musst nicht gleich alles sagen, was du denkst. So sehr ich die Zeit als politisch gestaltender Mensch genossen habe - es waren wirklich herrliche Jahre -, so wenig war ich in finanzieller Hinsicht von ihr abhängig, weil ich immer in der Wirtschaft tätig war. Da fiel es also gar nicht so schwer, die Dinge beim Namen zu nennen.