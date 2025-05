18-jähriger Raser auf Autobahn A14 erwischt

Dabei erwischten sie einen Pkw, der sich anstatt mit den wegen einer Baustelle maximal erlaubten 60 km/h mit 138 km/h näherte. Die Exekutive fuhr dem Wagen nach und hielt ihn schließlich am Rastplatz Rankweil an. Der Lenker, ein 18-jähriger Mann, musste seinen Führerschein, den er erst seit einem Monat besaß, an Ort und Stelle abgeben.