Auf die Frage des Richters nach dem Grund für den raschen Rückfall und ob er nichts aus der Zeit im Gefängnis gelernt habe, antwortet der Unverbesserliche: „Ich bin an die falschen Freunde geraten. Und das Gefängnis hat alles nur schlimmer gemacht.“ Und damit hat der Staplerfahrer nicht unrecht. Denn jetzt droht ihm eine Strafverschärfung wegen Rückfallgefahr. Statt des vom Gesetzgeber veranschlagten Strafrahmens von bis zu drei Jahre Gefängnis, stehen nun viereinhalb Jahre hinter Gitter im Raum. Deshalb liegt es auch in der Natur der Sache, dass der Beschuldigte die ihm laut Hochrechnung der Kripo zur Last gelegte Drogenmenge herunterspielt. „Es waren höchstens 300 Gramm.“ Dass er gedealt hat, gibt er zwar zu, doch nur um den Eigenkonsum zu finanzieren. Außerdem leide er an Schizophrenie und werde bald Vater. Worauf der geduldige Richter ihm gezwungenermaßen die Frage stellt, was denn das eine mit dem anderen zu tun habe. „Ich will in eine Therapie“, antwortet der Delinquent.