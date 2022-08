35-Jähriger fuhr am Heimweg von Zehrung in den Tod

Gegen 19.15 Uhr verließ der Trauergast das Landhotel und setzte sich in seinen schwarzen Alfa Romeo Giulietta. Nach nur 200 Metern kam Rainer H. auf regennasser Straße rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 100 Meter in einem Feld weiter. Dann verriss er sein Fahrzeug nach links, schlitterte über die Fahrbahn und krachte gegen einen am linken Rand stehenden Baum.