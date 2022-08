Frontal gegen Baum: 16-jähriger Beifahrer getötet

Ein 16-jähriger toter Beifahrer, ein schwer verletzter 19-jähriger Lenker - dieses schreckliche Bild bot sich Ersthelfern und Einsatzkräften in der Nacht auf Donnerstag auf einer Straße in Oftering nahe Linz. Das Auto war frontal gegen einen Baum gerast und in zwei Teile zerbrochen.