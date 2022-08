Unfall in Niederösterreich: Fünf Menschen verletzt

Der Crash auf der L137 bei Bad Fischau-Brunn (Niederösterreich) hat am Freitagabend mehrere Verletzte gefordert. Fünf Personen wurden an Ort und Stelle medizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt.