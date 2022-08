„Wenn Klose spielen würde, wäre Altach im Vorteil“

Es gibt viele große Stadtderbys, aber dass sich zwei verschiedene Gemeinden aus dem selben Bundesland in der höchsten Spielklasse duellieren, ist eine Einzigartigkeit. Es gibt nichts vergleichbares im europäischen Profifußball. Diese einmalige Konstellation spricht für die hervorragende Arbeit der Vereine und zeigt, was mit Ehrgeiz und Einsatz alles machbar ist. An dieser Stelle„ ein “Chapeau" an beide Klubs, die solch ein einzigartiges Ereignis für alle Fußballbegeisterten im Land möglich gemacht haben.