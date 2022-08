„Krone“-Fest Tag 2: Heute tanzt nicht nur „Marie“

Weltpremiere: Mars-Astronauten im Anflug aufs „Krone“-Fest

Astronautin Lucy May und ihr Kollege Scott Bell sind - wie in den letzten Tagen mehrmals berichtet - auf dem Weg zum Mars umgekehrt. Die Nachricht, dass die beiden direkt auf Linz zusteuern und hier landen werden, hat schnell die Runde gemacht. Und während die einen hellauf begeistert sind, gehen die anderen auf die Straße, und die Proteste werden immer mehr. Die Frage nach dem Warum beschäftigt alle . . . Das ist - kurz gesagt - der Inhalt des zehnminütigen Kurzfilms, Herzstück der neuen Linz Tourismus Kampagne. Kampagnenstart ist morgen, Sonntag. Doch bereits heute landen die beiden am Linzer „Krone“-Fest, der sehenswerte Streifen feiert um 19 Uhr exklusive Weltpremiere auf der Hauptbühne. Dann wird endlich aufgelöst, was die beiden Raumfahrer dazu veranlasst hat, auf „Planet Linz“ zu landen.