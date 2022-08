Seiler & Speer: „In OÖ sind wir groß geworden“

„Gott sei Dank wohnen wir nicht zusammen“

Ob sich das Duo auch privat so gut versteht wie auf der Bühne? „Gott sei Dank wohnen wir nicht zusammen, dann würden wir uns wahrscheinlich richtig auf den Arsch gehen“, scherzen die beiden. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Musiker Ende des Jahres gut verstehen, denn da soll Großes entstehen: „Im Herbst sind wir im Studio und arbeiten an unserem vierten Album.“ Die Messlatte liegt hoch, kletterten doch die ersten drei Alben alle an die Spitze der Charts - und hielten sich dort auch immer lange...