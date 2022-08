Regen! Na und? Totale Party am Linzer „Krone“-Fest

Leichter Regen hat am „Krone“-Fest am Urfahranermarktgelände eingesetzt, doch der ausgelassenen Stimmung tut das keinen Abbruch. Mit den „Krone“-Regenponchos (erhältlich in der „Krone“-Begegnungszone) und unter der Riesen-Überdachung vor der Hauptbühne hat der Regen keine Chance. Schon bald werden die Burschen von Folkshilfe und Seiler & Speer die Bühne erobern.