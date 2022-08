Seiler & Speer: Selfie für den „Herrn Inspektor“

„Morgen bin ich auch drin“

An unserer Fotowand verewigten sich wie immer gerne alle Stars, wobei bei Up Close der Platz für alle fünf Autogramme schon etwas eng wurde. ORF-„Starmania22“-Sieger Stefan Eigner schnappte sich nebenan eine aktuelle „Krone“, in die er sich mit Freundin Julia, die ihn auf vielen seiner Auftritte begleitet, vertiefte: „Morgen bin ich auch drin.“