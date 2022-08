Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Tirol

Gegen 8.30 Uhr kam es am Freitag in Schlitters zu einem Verkehrsunfall. Eine Deutsche (43) war mit ihrem Pkw auf der B169 unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich außerdem ihre Tochter (22) und deren Freund (32). Verkehsbedingt musste die Deutsche anhalten, was der hinter ihr fahrende Bulgare (54) übersah und in der Folge in den Pkw der Deutschen fuhr. Glück im Unglück: Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen setzte die Rettungskette in Gang. Die 22-Jährige und der 32-Jährige mussten mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden, die 43-Jährige suchte selbstständig medizinische Hilfe auf.