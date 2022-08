Mitarbeiter kündigen wegen „schwieriger“ Kunden

Die Mitarbeiter in Gastro und Lebensmittelhandel haben es nicht leicht. Erst die Pandemie, die für die einen eine Zusatzbelastung, für die anderen quasi den Jobverlust bedeuteten. Und nun Personalknappheit und zunehmender Stress. Oft kommt es deshalb zu einem eingeschränkten Angebot oder zu längeren Wartezeiten an der Kasse. Die Folge: Immer mehr „schwierige Kunden“. Also Menschen, die die Mitarbeiter respektlos behandeln, sich offen unzufrieden mit dem Service zeigen und wohl ganz allgemein ihren Frust ablassen.