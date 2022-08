Österreichs Gastronomie wird derzeit von einer wahren Kostenlawine überrollt: Energiepreise, Lebensmittel-Zukauf und Lieferengpässe führen zu einer angespannten Situation, rund ein Drittel aller Gastro-Betriebe kann die Kostensteigerungen nicht weitergeben. „In ländlichen Regionen, aber auch am Wiener Stadtrand, ist das nicht realistisch. Da existiert in den Köpfen betroffener Gastronomen die Angst vor möglicher Abwanderung der Gäste“, so Wiens Wirtschaftskammer-Gastro-Obmann Peter Dobcak in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller. Diese defensive Haltung sei aber falsch, denn verglichen mit dem Ausland zeige sich, wie günstig der Besuch eines Wirtshauses etwa am Wiener Stadtrand eigentlich ist. „Wir müssen die Angst vor dem Gast ablegen“, so Dobcak.