Der Gastronomie droht im Herbst eine Pleitewelle

„Preise deckeln bringt nichts“

Deshalb ortet Sternad raschen Handlungsbedarf: „Damit uns dieser wichtige Sektor nicht wegbricht, müssen wir im Großen anfangen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt die Preise deckeln. Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass die Arbeitnehmer mehr Geld in der Brieftasche haben.“ Gelingen könne das nur, wenn die Lohnnebenkosten so gesenkt werden, damit für die Mitarbeiter am Ende mehr Geld übrig bleibt. „Damit kann die Wirtschaft angekurbelt werden“, meint der Branchensprecher.