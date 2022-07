„In der Gastronomie liegt vieles im Argen!“

Der Gastronomie gehen die Mitarbeiter aus. Und das ist auch nicht verwunderlich. So liegt das Gastgewerbe seit Jahren auf Platz eins, was die persönlichen Beratungen in der Arbeiterkammer betrifft. Alleine in Wien gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres 1280 Gespräche. Das zeige, dass in der Gastronomie einiges im Argen liege. „Bei den zahlreichen geschilderten Arbeitsrechtsverletzungen handelt es sich um keine Einzelfälle. Die Probleme sind symptomatisch für die Branche“, weiß Bianca Schrittwieser von der AK.