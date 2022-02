So hat die Pandemie unsere Gastronomie verändert

Sprung von 2 auf 3 G spürbar

Im Villacher Gasthaus Josef sei der Sprung von 2 auf 3 G am Samstag spürbar gewesen, schildert Wirtin Gudrun Reinthaler: „Bei uns war die Hölle los! Wenn ein Ungeimpfter ausgesperrt bleibt, verzichtet oft die ganze Familie aufs Wirtshaus. Und das merkt man.“ In Giuseppe’s Pizzeria am Faaker See hat man den jüngsten Lockdown genutzt, um zu renovieren.