„Bei Salz erleben viele erst den Aha-Effekt“

„Das Salz ist handgeschöpft“, sagt der 48-Jährige, der seit zehn Jahren in der Produktentwicklung der Salinen Austria tätig ist. Industriedesign hat er studiert, war dann im Möbelbereich tätig, ehe er ganz in die Lebensmittelbranche eintauchte. Der Trend des Handels, in den letzten Jahren in den Filialen richtige Genusswelten aufzubauen, befeuerte auch die Nachfrage nach Speisesalz der Salinen. „Die Menschen haben das Salz entdeckt - vor allem die Vielfalt“, so Hochmair.