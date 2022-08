Altachs Damen starten Saison mit „Doppel-Eins“

„Wir hatten am Mittwochabend ein Gespräch mit unseren zwei Torhüterinnen“, verrät SPG Altach/Vorderland-Coach Bernhard Summer. Dabei wurden Charlotte Voll, die im Juni von Champions League-Halbfinalist Paris Saint-Germain zu den Rheindörflerinnen wechselte und Janine Koretic, die in der Bundesliga-Rückrunde den Kasten der Altacherinnen hütete, darüber informiert, wer als Nummer eins in die neue Saison gehen wird. „Charly wird in der Bundesliga zum Einsatz kommen, Janine steht bei unseren Cup-Spielen im Tor.“