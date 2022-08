Arbeitskollege filmte Akku-Diebe auf frischer Tat

Dass sie am Donnerstag in Ried/I. auf der Anklagebank Platz nehmen mussten, haben sie einem Arbeitskollegen zu verdanken. Er filmte das Quartett mit dem Handy dabei, wie es versuchte, die Akkus möglichst unauffällig aus dem Lager zu fahren und in ein Firmenauto zu verladen. Mit seinem Film ging er zur Firmenleitung. Der Ungar wurde mit dem Diebsgut erwischt als er sich bereits auf den Weg in seine Heimat befand. Alle vier Angeklagten wurden schuldig gesprochen und zu bedingten Haftstrafen zwischen 8 und 12 Monaten verurteilt.