Austria Lustenau mit „Magischer Achse vom Rhein“

Hinzu kommt, dass die Austria mit Surdanovic einen Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld hat, der sich auch für keinen Zweikampf zu schade ist. Mit seiner Übersicht und genialen Passes brachte er den Austria-Turbo so richtig zum Zünden. Der 23-Jährige hat Muhammed Cham, dem in der Ligue 1 am Sonntag sein erster Treffer gelang, perfekt ersetzt. So setzte sich gegen Hartberg die individuelle Qualität durch.Dietmar Hofer