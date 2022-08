Vater mit Söhnen beim Trennen von Hunden verletzt

Die Tiere zweier Hundebesitzer waren gegen 11.30 Uhr auf dem öffentlichen Badeplatz in Hallstatt in einen Kampf geraten. Ein 35-jähriger Hundebesitzer aus Wels und seine zwei Söhne, sieben und zehn Jahre alt, sowie der Besitzer des zweiten Hundes, ein 26-jähriger Grazer (alle afghanische Staatsangehörige) versuchten die Vierbeiner zu trennen. Der 35-Jährige und seine Söhne erlitten dabei mehrere Bisswunden an den Händen. Der Besitzer des zweiten Hundes blieb hingegen unverletzt.