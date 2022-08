Bremsprobleme: Riesen-Rückruf bei Ferrari!

Betroffen sind die meisten Modellreihen, vom Ferrari 430 bis zum LaFerrari, auch die aktuellen Modelle Ferrari Portofino und Roma. Der Rückruf gilt jedoch nur für in den USA ausgelieferte Modelle. Insgesamt sind es 23.555 Fahrzeuge, welche die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in der Werkstatt wissen will. Kunden in Europa wurden bereits ohne KBA-Rückruf angeschrieben.