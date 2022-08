Die dänische „Zaubermaus“ hat den Killerinstinkt

Generell war der Trainer mit der Leistung seiner Damen zufrieden. „Nach der 1:6-Niederlage gegen Young Boys Bern wollte ich eine Reaktion und mehr Wille in der Mannschaft sehen“, erklärt der 54-Jährige. „Das war der Fall. Es geht nicht darum, dass alles klappt. Es geht darum, dass alle Spielerinnen an ihre Leistungsgrenze gehen. Das war in St. Gallen schon wieder deutlich besser.“