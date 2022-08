Mann schoss am Flughafen Canberra um sich

Passagiere saßen in Flugzeugen auf dem Rollfeld fest

Der Flughafen musste wegen des Vorfalls für mehrere Stunden geräumt werden, der Flugverkehr wurde gestoppt. Etliche Passagiere saßen zunächst in Flugzeugen auf dem Rollfeld fest. ABC berichtete, einige hätten auch draußen in der Kälte warten müssen. In Australien ist derzeit Winter. Später gab die Polizei Entwarnung. Kurz vor 17 Uhr (Ortszeit) konnten Passagiere demnach das Gebäude wieder betreten, Starts und Landungen von Flugzeugen blieben aber weiter ausgesetzt.