Die Wolfurter Beachparty feiert ihre Lokalmatadore

Bei den Girls war Vorarlberg durch Veronika Zeferino de Oliveira/Eva Brunner-Wildauer (Wildcard) und Lena Hackforth/Claudia Lubetz (Qualifikantinnen) im Hauptbewerb vertreten. Während für die zwei Duos in der Pool-Phase das Aus kam, lief es für die Wolfurterin Sarah Hinteregger und ihre Partnerin Sara Neiss (St) besser. Zum Auftakt feierten die an acht gesetzte Paarung einen 21:16, 21:17-Erfolg über Puskina/ De Meersmann. „Wir hätten nicht geglaubt, dass unser Spiel so schnell funktioniert“, verriet die 19-Jährige, die mit ihrer neuen Partnerin am Donnerstag erstmals - und da nur eine Stunde - trainiert hatte.