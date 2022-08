Boot schlug Leck, Kapitän reagierte vorbildlich

Der Kapitän war gemeinsam mit vier weiteren Passagieren auf dem See unterwegs, als auf Höhe der Leiblachmündung plötzlich Wasser in rauen Mengen ins Boot quoll. Trotz aller Anstrengungen gelang es der Gruppe nicht, dass Wasser wieder abzuschöpfen. Folglich sah sich der Kapitän dazu gezwungen, einen Notruf abzusetzen. Auch sein weiteres Verhalten war wie aus dem Lehrbuch: Alle Besatzungsmitglieder bekamen Schwimmwesten umgelegt, das Gewicht wurde so verlagert, dass das Boot nicht kippen konnte, weiters wurde die rote Notflagge geschwenkt.