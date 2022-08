53-jähriger Landwirt stürzt mit Traktor in den Tod

Ein tragischer Landwirtschaftsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in der, direkt an Vorarlberg angrenzenden, Schweizer Gemeinde Seewis (Kanton Graubünden) ereignet. Ein 53-jähriger Mann war auf seinem Traktor mit Mäharbeiten beschäftigt, als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und abstürzte.