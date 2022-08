Altachs Aufholjagd war für Klose nichts Besonderes

Ernüchternde „Juniors“

Der Coach hat am Mittwoch das Spiel der Amateure in Bregenz (1:3) beobachtet. Mit einiger Ernüchterung hat der danach die Heimreise angetreten: „Nur ein einziger Spieler hat überzeugt, das war Emre Yabantas“, meinte Klose. Eine harte Aussage, denn Yabantas war neben Ardian Ademi der einzige Amateurspieler der Rheindörfler, die anderen neun in der Startformation waren allesamt Spieler aus dem Profikader...