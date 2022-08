Streitigkeiten in Kleingartensiedlung eskalierten

Am Mittwochabend um 19.35 Uhr kam es in einer Neu-Ulmer Kleingartenanlage in der Wiblinger Straße zum Streit zwischen mehreren Gartenbesitzern. Ein 66-Jähriger hatte bei der Rasenbewässerung in den Nachbargarten gespritzt. Der betroffene 56-jährige Gartenbesitzer suchte daraufhin die Konfrontation und kletterte über den Zaun.