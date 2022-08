150% Preis-Unterschied beim Laden von Elektroautos

Am billigsten tankt es sich jedenfalls zu Hause. Die AK nimmt für ein durchschnittliches E-Auto einen Durchschnittsverbrauch von 15 kWh pro 100 Kilometer an (was ein ziemlich geringer Wert ist) und errechnete dafür für eine Fahrt von 100 Kilometern Stromkosten von 5,57 Euro, wenn man an der eigenen Wallbox lädt. Wird das Fahrzeug zu 80 Prozent zu Hause und zu 20 Prozent an öffentlichen Ladestationen mit Strom gespeist (was laut AK der durchschnittlichen Verwendung entspricht), zahlt man für 100 Kilometer im Durchschnitt 6,57 Euro. Würde man nur auf öffentliche Ladestationen zurückgreifen, müsste man durchschnittlich 10,57 Euro zahlen. Zum Vergleich: Die AK errechnete für die gleiche Fahrt mit Diesel- oder Benzinantrieb Kosten von 13,23 bzw. 14,28 Euro.