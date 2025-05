Warum Europa keine amerikanischen Autos kauft

Auto-Biotop Nordamerika

Die in den USA bestverkauften US-Autos sind hierzulande außerhalb von Fan-Kreisen fast unverkäuflich. Der Ford F-150, ein großer Pick-up, findet in den Staaten pro Jahr fast 200.000 Kunden; in Europa bringen freie Importeure eine Handvoll auf die Straße. Ähnlich sieht es bei Chevrolet Silverado, Ram Pickup oder GMC Sierra sowie den zahlreichen Geländewagen-Ableitungen dieser Pritschenwagen aus. In den USA sind sie Powerseller, in Europa Exoten. „Für die hiesigen Straßen und Städte sind die Autos zu groß, zu unhandlich und zu durstig“, so Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research in Bochum. Hinzu komme das unterschiedliche Qualitätsempfinden in beiden Märkten - Europäer seien vor allem bei Fertigungsqualität und Interieurgestaltung deutlich anspruchsvoller. Die US-Hersteller überlassen das Europa-Geschäft daher gerne freien Importeuren und haben sich ansonsten in ihrem nordamerikanischen Biotop gut eingerichtet.