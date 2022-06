Mit E-Auto und Wohnwagen in den Urlaub - geht das?

Der Stromverbrauch stieg dabei von den sonst üblichen 20 kWh für 100 Kilometer erwartungsgemäß auf durchschnittlich 36,6 kWh. Die maximale Reichweite reduzierte sich von 400 auf rund 220 Kilometer, was ca. zwei bis drei Stunden Fahrzeit bedeutet. Also noch ausreichend, denn nach dieser Zeit empfiehlt sich ohnehin eine Pause, die dann mit einer Ladung an einer Schnellladestation verbunden werden könnte, so der ADAC. In 20 Minuten konnte der Testwagen von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden.