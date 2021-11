Fünf Tipps, um mit Elektroautos „Sprit“ zu sparen

2. Das eigene Auto kennen: Rekuperation

Beim Bremsen mit einem Verbrenner wird die Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt, die ungenutzt bleibt. E-Autos können die Bewegungsenergie zum Teil in elektrischen Strom umwandeln und somit Energie zurückgewinnen. Das passiert zumeist schon, wenn man nur den Fuß vom Fahrpedal nimmt. Diese sogenannte Rekuperation macht sich besonders beim Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt, aber auch bei Talfahrten bemerkbar. Die Stärke der Motorbremswirkung lässt sich bei vielen Autos einstellen oder gar auf null reduzieren (segeln). Hier spricht man von Rekuperationsstufen. Da sich die Einstellungen dazu von Fahrzeug zu Fahrzeug deutlich unterscheiden, ist zu empfehlen, sich mit den Funktionsmöglichkeiten des eigenen Autos vertraut zu machen und die Rekuperationsstufen auszuprobieren. Die Rekuperation kann sich nur optimal zu Nutze machen, wer auch die richtige Einstellung am eigenen Auto kennt.